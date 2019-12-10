Обыски в примэрии: задержаны четыре человека, среди них – начальница одного из управлений (ВИДЕО)

0

Офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) разоблачили новую схему коррупции в примэрии муниципия Кишинёв. Начальница одного из управлений, два представителя агентства недвижимости, а также один сотрудник Агентства государственных услуг подозреваются в получении взяток от физических и юридических лиц, взамен на которые решались различные проблемы в рамках компетенции примэрии или кадастровых служб.

Согласно материалам дела, начальница Управления муниципального достояния систематически требовала различные суммы денег от физических и юридических лиц, обещая взамен ускорить процесс выдачи документов о продлении договорных отношений в связи с эксплуатацией нежилых помещений в Кишинёве.

В уголовных делах фигурируют также ответственные лица Агентства «Capitalimobil», которое было назначено муниципальным советом ответственным за организацию публичных тендеров на получение права аренды земельных участков и нежилых помещений в муниципии Кишинёв. Таким образом, пользуясь ситуацией и полученным статусом, представители Агентства вымогательством получали от физических и юридических лиц денежные средства, чтобы повлиять на чиновников из примэрии и сотрудников территориальных кадастровых служб, которые в свою очередь принимали документы о приемке объектов и утверждали документы о продаже без того, чтобы выставлять недвижимое имущество на аукцион.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Уголовное дело было возбуждено в сентябре текущего года. Задержанные подозреваются в злоупотреблении служебным положением, пассивной и активной коррупции и в извлечении выгоды из влияния.