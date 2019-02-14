НАЦ задержал адвоката, предложившего заключённому освободиться раньше срока за 30 тысяч евро

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Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры задержали адвоката из Кишинёва, подозреваемого в извлечении выгоды из влияния. Он попросил у осужденного 28 000 евро за то, чтобы освободить его раньше времени.

По информации осведомителя, адвокат уверял, что он сможет повлиять на администрацию пенитенциара, а также на судей и убедить их принять благоприятное решение для осужденного за похищение человека и убийство. Согласно материалам дела, адвокат действовал в соучастии со своим отцом, который занимал руководящую должность в Национально администрации пенитенциаров, был прокурором и адвокатом. Они вместе вымогательством получили от заключённого несколькими частями 28 000 евро.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, несколько дней назад адвокат попросил ещё 1 500 евро для окончательного решения проблемы. Эта сумма была передана под контролем офицеров НАЦ.

После получения денег, адвокат был задержан на 72 часа. В его отношении было возбуждено уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.