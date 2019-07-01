НАЦ: за неделю получено более 70 сообщений о нарушениях

НАЦ: за неделю получено более 70 сообщений о нарушениях

За минувшую неделю офицеры НАЦ и прокуроры инициировали 20 уголовных дел. Такие данные представил Национальный антикоррупционный центр.

За отчётный период 18 человек были отправлены в изолятор и 1 находится под домашним арестом. В канцелярии ведомства находятся 953 материала, из которых 34 – петиции. Кроме этого, было завершено 6 оперативных анализов и 1 стратегический. Также были рассмотрены 20 докладов по антикоррупционной экспертизе, а ещё 178 проектов находятся на стадии рассмотрения.

Стоит отметить, что за установленный период на антикоррупционную линию поступило 73 сообщения, из которых 5 находятся в компетенции НАЦ. За неделю сотрудники Центра подписали 82 справки о неподкупности.

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