НАЦ: за неделю наложен секвестр на имущество стоимостью почти 1 млрд леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 700 000 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период было проведено 8 операционных анализов и 12 антикоррупционных экспертиз. Кроме этого, в канцелярии был зарегистрирован 1 021 материал, из которых 24 – жалобы. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 83 звонка, 6 из которых находятся в компетенции НАЦ. За отчётный период было выпущено 84 справки о неподкупности.

В настоящее время 16 человек находятся в пенитенциарных учреждениях, 1 – под домашним арестом. Кроме этого, НАЦ передал в суд 11 уголовных дел. На данный момент на рассмотрении находятся ещё 517 уголовных дел.