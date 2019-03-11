НАЦ: за неделю изъято активов на сумму 3 млн леев

НАЦ: за неделю изъято активов на сумму 3 млн леев

За прошедшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI) изъяло финансовые активы на сумму 3 000 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За указанный период было зарегистрировано 811 материалов и выпущено 78 регистров тестирования профессиональной неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 11 операционных анализов. В настоящее время ещё 51 анализ находится в работе.

Согласно представленному отчёту, 23 человека находятся в пенитенциарных учреждениях и 8 – под домашним арестом. На Национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 69 звонков, 3 из которых находятся в компетенции НАЦ.

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