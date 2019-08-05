НАЦ: за неделю было арестовано имущество стоимостью 2,4 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 2,4 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, в рабочем процессе приняли участие 97 делегаций прокуроров, которые рассмотрели 309 субъектов по 71 уголовному делу. Кроме этого, НАЦ направило в суд 8 уголовных дел и возбудило ещё 5 уголовных дел по фактам коррупции. Отдел аналитики провёл 5 операционных анализов по уголовным делам, а ещё 18 находятся на рассмотрении. Юридический отдел направил авторам 7 отчётов по антикоррупционной экспертизе и 11 заключений, ещё 16 находятся на рассмотрении.

Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 937 материалов, из которых 61 – жалобы. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 75 звонков, 2 из которых находятся в компетенции НАЦ. За отчётный период было выпущено 148 справок о неподкупности. В настоящее время 6 человек находятся под арестом по делам НАЦ, 5 – в пенитенциарных учреждениях, 1 – под домашним арестом.