НАЦ: за неделю арестовано имущество стоимостью почти 10 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 10 миллионов леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период было проведено 6 операционных анализов и 1 стратегический. Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 930 материалов, из которых 44 – жалобы. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 69 звонков, 8 из которых находятся в компетенции НАЦ.

За отчётный период было выпущено 160 справок о неподкупности. В настоящее время 4 человека находятся в пенитенциарных учреждениях, 1 – под домашним арестом. Кроме этого, НАЦ передал в суд 7 уголовных дел. На данный момент на рассмотрении находится ещё 71 уголовное дело.