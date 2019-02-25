НАЦ: за неделю арестовано имущество на сумму 2 млн леев

НАЦ: за неделю арестовано имущество на сумму 2 млн леев

За прошедшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI) изъяло финансовые активы на сумму более 2 миллионов леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За указанный период было зарегистрировано 910 материалов и выпущен 81 регистр тестирования профессиональной неподкупности. 324 гражданина получили консультации у сотрудников НАЦ.

Аналитическое управление НАЦ провело один стратегический и 13 операционных анализов. В настоящее время ещё 14 анализов находятся в работе. В настоящее время 13 человек находятся в пенитенциарных учреждениях и столько же – под домашним арестом. На Национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 70 звонков, 4 из которых находятся в компетенции НАЦ.

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