НАЦ: за неделю арестовано имущество на сумму 1,5 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI), изъяло финансовые активы на сумму 1,5 миллиона леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За указанный период было зарегистрировано 1 064 материала и выпущено 79 регистров тестирования профессиональной неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 9 операционных анализов в отношении 23 граждан.

В настоящее время 22 человека находятся в пенитенциарных учреждениях. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступил 61 звонок, 6 из которых находятся в компетенции НАЦ.