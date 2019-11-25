НАЦ: за неделю арестовано имущество на миллион леев

НАЦ: за неделю арестовано имущество на миллион леев

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы более чем на 1 100 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно сообщению пресс-службы НАЦ, отдел аналитики провёл 8 операционных анализов по уголовным делам, ещё 47 находятся в процессе исследования. Юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 12 законодательных проектов и направил 23 заключения. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 106 материалов, из которых 37 – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 54 звонка, 6 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 9 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 4 – в пенитенциарных учреждениях, 3 – под домашним арестом, 2 – в изоляторе.

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