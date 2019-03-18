НАЦ выявил преступную схему таможенников: чиновники за деньги “чистили” базу данных

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Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры выявили коррупционную схему, которую вела группа таможенников. В результате проведённой ими операции задержано 4 чиновника и 2 посредника.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, один из начальников Таможенной службы, который управлял базой данных, 3 таможенных инспектора, а также 2 посредника были задержаны сегодня утром в результате обысков. Их подозревают в том, что они систематически получали денежные средства для того, чтобы удалить или повлиять на изъятие из информационной системы данных, которые относятся к учёту автомобилей с иностранными регистрационными номерами.

По словам осведомителя, посредники убеждали сотрудников Таможенной службы менять информацию в базе данных относительно въезда или выезда автомобилей с иностранными номерами. Примечательно, что согласно действующему законодательству, автомобили с иностранными регистрационными номерами имеют право находиться на территории РМ не больше 180 дней, а в информационной системе можно отмечать выезд автомобиля из страны без его нахождения на таможенном пункте. В ходе уголовного преследования было идентифицировано некоторое количество случаев необоснованного вмешательства в информационную систему Таможенной службы. За изменение данных относительно каждого автомобиля выплачивалось по 400 евро.

На данный момент обыски продолжаются в головном офисе Таможенной службы в Кишинёве, а также на таможенном пункте Скуляны. Утром были задержаны три инспектора таможенного пункта Скуляны, глава отдела развития и информационной безопасности Таможенной службы, а также 2 посредника. По фактам пассивной коррупции и извлечению выгоды из влияния было возбуждено 5 уголовных дел, объединённых в одну процедуру. Если вина чиновников будет доказана, то им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет, штраф и лишение права занимать государственные должности на определённый срок. А посредникам грозит до 6 лет лишения свободы и штраф.