НАЦ уведомил Интерпол и посольства Румынии, США и Великобритании о двойной идентичности Плахотнюка

НАЦ уведомил Интерпол и посольства Румынии, США и Великобритании о двойной идентичности Плахотнюка

Национальный антикоррупционный центр уведомил Интерпол, а также посольства Румынии, США и Великобритании о том, что бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк обладает второй идентичностью и имеет действительные документы на имя Владислава Новака. Об этом говорится в сообщении для прессы НАЦ.

В то же время ведомство попросило посольства Великобритании и США в РМ оказать содействие в установлении местонахождения Плахотнюка для его последующей экстрадиции.

Стоит отметить, что ранее президент страны Игорь Додон заявлял, что Плахотнюк может вернуться в страну только в наручниках.

 

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