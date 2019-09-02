НАЦ создаст ячейку для борьбы с коррупцией в системе образования

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Национальный антикоррупционный центр сообщил о создании ячейки, которая будет рассматривать жалобы, касающиеся незаконных денежных сборов в учебных заведениях республики.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, жалобы можно будет отправлять на электронную почту secretariat@cna.md, а также в штаб-квартиру ведомства, расположенную по адресу: ул. Штефан чел Маре, 198. Кроме этого, сообщить о случаях коррупции в системе образования можно на странице НАЦ в Facebook или по номеру горячей линии – 0 800 55555. Линия доступна круглосуточно.

Такое решение было принято после дискуссии между директором НАЦ Русланом Флоча и министром образования, культуры и исследований Лилианой Николаеску-Онофрей, в рамках которых были рассмотрены темы, связанные с коррупцией в системе образования, а также методы борьбы с этим явлением.