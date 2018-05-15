НАЦ раскрыл более 600 случаев незаконной выдачи водительских удостоверений (ФОТО)

В преступной схеме подозреваются руководство и сотрудники Агентства государственных услуг, а также некоторых столичных автошкол.

По данным следствия, нелегальный «бизнес» с выдачей прав находился в поле зрения сотрудников Национального антикоррупционного центра ещё с ноября прошлого года. За это время органы правопорядка тщательно следили за действиями членов преступной группировки, состоящей из руководства Агентства и сотрудников 4-х столичных автошкол. В результате этого, было зафиксировано и задокументировано 393 случая мошенничества в рамках теоретического экзамена и 219 – практического экзамена. Кроме этого, было установлено, что за незаконную выдачу документа будущие водители платили от 500 до 1500 евро.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, следователи выявили факты мошенничества при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений. А точнее, члены комиссии подсказывали ученикам правильные ответы на теоретическом экзамене, находясь даже в экзаменационном зале или по телефону. А в некоторых случаях экзамен вместо ученика сдавал ни кто иной, как сам член комиссии. Согласно материалам дела, в 9% случаев кандидаты не присутствовали на экзамене, из них 1% кандидатов и вовсе находились за границей в момент так называемой сдаче экзамена.

Напомним, что сегодня утром, 15 мая, сотрудники НАЦ провели более 60 обысков в офисах и на дому сотрудников Агентства и автошкол. В результате этого на 72 часа были арестованы 5 человек, среди которых начальник отдела, его заместитель и 3 инспектора Агентства государственных услуг. В ходе обысков были обнаружены деньги, полученные преступным путём, документы и другие вещественные доказательства.

По факту злоупотребления служебным положением было возбуждено уголовное дело. Если суд признает подозреваемых виновными, то им грозит тюремное заключение сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 5 до 10 лет.

Примечательно то, что на данный момент рассматривается вопрос об аннулировании всех водительских удостоверений, выданных преступным путём.