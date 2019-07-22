НАЦ проводит обыски в нескольких Управлениях образования, молодёжи и спорта

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Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратуры проводят сегодня обыски в столичных Управлениях образования, молодёжи и спорта. Мероприятия проводятся в рамках уголовных дел по обвинению в коррупции.

Как передаёт moldpres.md, обыски проводятся по заявлению чиновника из Управления образования, молодежи и спорта сектора Рышкановка, который сообщил, что экономический агент попытается через другого чиновника предоставить 20% от суммы контракта на оказание услуг.

В данное время проводятся обыски и изъятие документов, пишет источник. Подробности будут представлены позже.