НАЦ проводит обыски в Национальном агентстве автотранспорта

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Офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) проводят в эти минуты обыски в Национальном агентстве автомобильного транспорта. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анджела Старински.

Согласно полученной информации, обыски проходят в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам коррупции и извлечения выгоды из влияния. В делах фигурируют как инспекторы Нацагентства автотранспорта, так и представители некоторых транспортных компаний, передаёт moldpres.md.

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