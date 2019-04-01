НАЦ планирует перед началом БАКа пройтись по лицеям столицы с лекциями о вреде коррупции

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В канун экзаменов на степень бакалавра сотрудники Национального антикоррупционного центра запускают кампанию по информированию выпускников столичных лицеев о действиях по предупреждению коррупции.

Так, начиная со 2 апреля, будут проводиться встречи с выпускниками 12-ых классов столичных лицеев. Кроме этого, отдельно планируется провести встречи с преподавателями и, возможно, с родителями, передаёт ipn.md.

В рамках этой кампании сотрудники НАЦ и представители Главного управления образования, молодёжи и спорта Кишинёвского муниципального совета намерены обсудить с уже достигшими совершеннолетия выпускниками последствия сбора денег на подарки и другие знаки внимания экзаменаторам. Учащихся призовут к добросовестному и честному поведению, как по отношению к коллегам, так и к преподавателям.

Встречи с выпускниками запланированы на весь апрель и будут проводиться ежедневно, в свободное от учёбы время. Они будут проходить в столичных образовательных учреждениях. Учащимся раздадут материалы антикоррупционного содержания, разъясняющие правовую квалификацию коррупционных действий и наказания за их совершение.

Кроме того, выпускникам расскажут о национальной антикоррупционной горячей линии (0 800 55555), посредством которой учащиеся смогут сообщить о тех случаях коррупции, о которых им станет известно.