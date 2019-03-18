НАЦ и прокуроры проводят обыски на таможенных пунктах в Скулянах

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Сегодня на таможенных постах в Скулянах, а также в офисе Таможенной службы проходят обыски.

Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры проводят обыски на таможенных постах в Скулянах Унгенского района, а также в центральном офисе Таможенной службы, пишет publika.md. По словам пресс-секретаря НАЦ, обыски проводятся в рамках уголовного преследования по факту коррупции. На данный момент задержано 5 человек, включая одного из начальников Таможенной службы.

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