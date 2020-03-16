НАЦ арестовал имущество на сумму более 5 млн леев

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Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму более 5 миллионов леев.

В общей сложности за прошедшую неделю в канцелярии службы было зарегистрировано 1 140 материалов и выдано 140 справок о неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 6 операционных анализов и 1 стратегический, а ещё 44 находятся в работе. В течение прошлой недели на национальную линию антикоррупции поступило 45 звонков, 1 из которых – в компетенции НАЦ.

В Центре уточняют, что в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу будут приняты следующие меры:

Лица, приходящие в Антикоррупционную прокуратуру, будут проверяться на входе с помощью спецприборов.

Сотрудники ведомства оснащены перчатками, масками и дезинфицирующими растворами. Посетителей также просят использовать дезинфицирующие средства, установленные при входах.