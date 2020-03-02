НАЦ арестовал активы почти на 10 млн леев по делам, связанным с банковской кражей

НАЦ арестовал активы почти на 10 млн леев по делам, связанным с банковской кражей

На прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества НАЦ наложило арест на активы на сумму 9,7 миллионов леев, которые относятся к делам, связанным с банковским мошенничеством. Арест наложен на земельные участки, жилые и нежилые помещения, а также на транспортные средства.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, аналитическое управление провело 18 операционных анализов по уголовным делам, а ещё 33 находятся на стадии разработки. Юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 18 законопроектов.

В общей сложности за прошедшую неделю в канцелярии службы было зарегистрировано 1 257 материалов, 37 из которых – жалобы. В течение прошлой недели на национальную линию антикоррупции поступило 49 звонков, и только один из них находился в компетенции НАЦ. Кроме того, было выдано 143 справки о неподкупности.

Два человека, которые проходят по делам НАЦ, были помещены под домашний арест.

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