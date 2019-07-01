Набросились на случайного прохожего с кулаками: двое хулиганов-рецидивистов понесут наказание (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали двоих молодых людей в возрасте 23 и 27 лет. Уроженцев Кагульского района подозревают в умышленном нанесении вреда здоровью. Ранее подозреваемых судили за воровство и хулиганство.

В ночь с 31 марта на 1 апреля подозреваемые находились на бул. Ренаштерий. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, они вступили в конфликт с 53-летним мужчиной. В результате ссоры злоумышленники нанесли мужчине несколько ударов.

Задержанные признали свою вину. За умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести законодательство предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.