НАБПП запустило процесс массового уничтожения свиней: за килограмм мяса владельцы получат по 28 леев компенсации (ФОТО)

На данный момент уже была ликвидирована одна ферма, в которой содержалось 96 свиней. Такая же участь уготовлена ещё для одной фермы из 47 свиней и 160 частных хозяйств села Крокмаз.

Операция по уничтожению свиней также была проведена в ферме села Зырнешть Кагульского района, где содержалась 51 свинья. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, там тоже была зафиксирована вспышка АЧС.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на месте, где проводится операция, работает комиссия, которая ведёт подсчёты о количестве уничтоженных животных и о их весе, после чего фиксирует данные в протоколах. Это делается для того, чтобы владельцы свиней смогли получить компенсацию от государства в размере 28 леев за килограмм свиного мяса.

Животных уничтожают специально обученные ветеринары, после чего отвозят трупы в яму, организованную за пределами села. Всё это проходит под контролем инспекторов по экологии. А специалисты Республиканского центра ветеринарной диагностики обрабатывают трупы специальным раствором для дальнейшего разложения.

В ближайшие дни ликвидация домашних свиней пройдёт в селе Паланка, где в частных хозяйствах содержатся 113 свиней.

Напомним, что решение об уничтожении всех домашних свиней из села Крокмаз Штефан-Водского района было принято в связи с тем, что в населённом пункте было обнаружено 3 очага африканской чумы свиней. Ранее правительство одобрило проект, который предусматривает уничтожение всех домашних свиней в тех населённых пунктах, где было зарегистрировано минимум 3 очага АЧС. Такие меры будут предприниматься с целью предотвращения распространения вируса.