НАБПП взялось за проверку экономических агентов, занимающихся приготовлением суши

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Муниципальное управление по безопасности пищевых продуктов Кишинева отреагировало на жалобу, размещенную накануне в соцсетях, и провело внеплановую проверку в одном из общепитов столичного сектора Ботаника, занимающемся изготовлением блюд из сырой рыбы (суши).

Как сообщает пресс-служба НАБПП, в результате проверки были обнаружены многочисленные несоответствия санитарным требованиям и нарушения положений о безопасности пищевых продуктов. В данной связи специалисты управления составили несколько протоколов и вынесли предписания об устранении выявленных недочетов.

В установленные сроки Муниципальное управление по безопасности пищевых продуктов снова проверит данного агента, в случае несоблюдения выписанных указаний – примет меры, в соответствии с законодательством.