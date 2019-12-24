НАБПП: вспышка АЧС зарегистрирована в заповеднике “Пэдуря Домняскэ”

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Вспышка африканской чумы свиней была зарегистрирована в природном заповеднике “Пэдуря Домняскэ” и в лесополосах, расположенных на территории Фалештского района. С 17 по 23 декабря 15 животных были обнаружены мёртвыми на территории леса.

Лабораторные анализы подтвердили наличие вируса. Животные были сожжены, а останки захоронены, пишет ipn.md.

Как сообщили в НАБПП, данный район будет находиться на карантине один год. Комиссия по чрезвычайным ситуациям проводит дезинфекцию территорий, чтобы избежать распространения вируса и на других кабанов, живущих в лесу.

В течение года африканская чума свиней была обнаружена у кабанов в Кагульском, Кантемирском, Липканском районах в лесополосах, расположенных в пойме Прута.