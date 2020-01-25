НАБПП временно запретило ввоз мяса птицы из Винницкой области

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) объявило о введении временного запрета на ввоз домашней птицы, а также мяса птицы и мясной продукции из Винницкой области Украины. Такое решение принято после вспышки в данной области высокопатогенного птичьего гриппа.

Как уточнили в НАБПП, начиная с 24 января указанная продукция из Винницкой области не допускается к импорту, пишет moldpres.md. Так, для анализа эпизоотической ситуации импортёры должны подать запрос в Агентство о намерении ввоза указанных товаров не позднее, чем через 5 рабочих дней.

Как уточнили в ведомстве, будут применяться усиленные меры эпиднадзора для предотвращения распространения птичьего гриппа на территории Молдовы.