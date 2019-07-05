НАБПП: В Молдове до сих пор не предпринимаются меры по уничтожению амброзии

НАБПП: В Молдове до сих пор не предпринимаются меры по уничтожению амброзии

По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, несмотря на многочисленные предупреждения об опасности амброзии, в некоторых населённых пунктах Молдовы до сих пор не предпринимаются фитосанитарные меры по борьбе с этим сорняком.

Амброзия – это растение, которое растет на обочине дорог, на заброшенных участках, в парках, садах, меж зерновых культур, подсолнечника и т.д., и оно чрезвычайно опасно для людей. В августе-сентябре пыльца этого растения, носимая ветром, провоцирует полиноз, являющийся одним из отягощающих факторов бронхиальной астмы. Одно зрелое растение может выпустить до 8 миллиардов зернышек пыльцы (20 микрон в диаметре) и до 30 тыс. семян, которые сохраняют свои качества в течение 40 лет.

При обнаружении амброзии специалисты советую проводить следующие меры по её уничтожению:

  • выдернуть растение с корнями или повторно срезать, минимум три раза, до того, как оно зацветёт, что бы не допустить распространению пыльцы;
  • провести сельхозобработку, например, вскопать вручную или скосить косой или механическим путём.
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