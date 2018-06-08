НАБПП: В молдавской клубнике пестицидов нет

НАБПП: В молдавской клубнике пестицидов нет

Сотрудники Национального агентства безопасности пищевых продуктов провели незапланированную проверку на предмет использования средств фитосанитарного назначения на клубничных плантациях.

По данным агентства, проверку прошли производители клубники в Сорокском, Хынчештском, Яловенском, Каларашском и Страшенском районах. Специалисты взяли пробы на анализ наличия остаточных количеств пестицидов. В каждом образце клубники было исследовано 54 активных вещества.

Согласно лабораторным отчётам, образцы клубники не выявили превышения уровня содержания пестицидов. Проще говоря, потребитель может с уверенностью кушать клубнику отечественных производителей.

В то же время НАБПП предупреждает сельскохозяйственных производителей уважать технологии выращивания фруктов и овощей и не злоупотреблять использованием химических веществ. Контроль над соблюдением условий выращивания растительной продукции также будет проводиться и в дальнейшем.

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