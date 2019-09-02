НАБПП: В августе было выявлено 11 случаев бешенства у животных

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По данным НАБПП, в период с 1 по 31 августа случаи заболевания бешенством были обнаружены у 11 животных в нескольких районах страны.

Так, бешенство выявили:

у 3 коров – в районах Леова (один случай), Глодяны (два случая);

у 3 собак – в районах Тараклия, Штефан-Водэ, Рыбница;

у 3 кошек – в районах Каушаны, Тараклия, Слобозия;

у 2 лис – в районах Унгены, Флорешты.

Также 17 положительных случаев африканской чумы свиней у домашних и диких кабанов были зарегистрированы в следующих районах:

Кагульский район – 7 очагов;

Кантемирский район – 8 очагов;

Чимишлийский район – 2 очага.