НАБПП уничтожит более 10 га овощей у берега реки Бык из-за повышенного содержания свинца (ФОТО)

НАБПП уничтожит более 10 га овощей у берега реки Бык из-за повышенного содержания свинца (ФОТО)

Сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов проверили овощную продукцию, которая выращивается в Новоаненском районе возле реки Бык. Для лабораторного анализа было отобрано 15 образцов.

По завершении исследования было обнаружено, что 3 образца перца, один образец свеклы и один образец лука не соответствуют нормативным требованиям. В этих культурах было зафиксировано повышенное содержание свинца, пишет cotidianul.md.

Согласно решению НАБПП, несоответствующие нормам культуры должны быть уничтожены владельцами. К текущему моменту истреблены две плантации перца по 2 га каждая и плантация перцев площадью 3,5 га. Под надзором сотрудников НАБПП также будут уничтожены 3 га лука и плантация красной свеклы, занимающая 0,95 га.

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