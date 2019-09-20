НАБПП: у 13 сотрудников столичного лицея “Orizont” обнаружен золотистый стафилококк

0

Как сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, в результате лабораторных исследований золотистый стафилококк был обнаружен у 13 работников пищеблока лицея “Orizont”.

Территориальное Управление по безопасности пищевых продуктов в Кишинёве инициировало спонтанную проверку столичного учебного заведения после того, как появилась информация о случаях острых диарейных заболеваний, пишет unimedia.info. Стафилококк обнаружили в нескольких образцах пищевых продуктов, взятых на исследование: в салате из помидоров и огурцов, тефтелях в белом соусе, винегрете, плове из говядины.

Как сообщают представители НАБПП, было установлено, что вспышку вызвала аденовирусная инфекция. Все блюда, подаваемые на стол, имели соответствующие документы происхождения и качества. В то же время были обнаружены некоторые несоответствия, связанные с отсутствием маркировки на пищевых продуктах и несоблюдением меню, согласованного с Центром общественного здоровья.

Ранее мы писали о том, что Национальное агентство общественного здоровья зарегистрировало случаи острого диарейного заболевания среди учащихся и сотрудников теоретического лицея “Orizont” (филиал на Чеканах). 13 сентября деятельность пищеблока приостановили до завершения расследования и получения лабораторных результатов. В это время в лицее проводились работы по дезинфекции.