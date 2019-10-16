НАБПП: Сотни килограммов продуктов питания были изъяты из продажи в этом году

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За восемь месяцев этого года инспекторами Национального агентства безопасности пищевых продуктов (НАБПП) было изъято из продажи более 2 тонн несоответствующих пищевых продуктов (просроченных или несоответствующих).

Представители НАБПП обнародовали эти данные в контексте Всемирного дня продовольствия, который сегодня, 16 октября, отмечает Республика Молдова наряду с ещё 150 странами. Согласно статистическим данным, ежегодно в мире выбрасывается около 88 миллионов тонн продуктов питания.

Продукты, которые чаще всего попадают в мусорную корзину: готовые блюда, хлеб, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты. Причины, которые приводят к этому: быстрая порча пищевых продуктов, неправильная оценка количества продуктов, необходимых для ежедневного потребления, а также покупка излишнего количества продуктов.