НАБПП снова штрафует экономических агентов за нарушения

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По результатам деятельности подразделений Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), за период с 22 февраля по 3 марта было проведено 20 проверок хозяйственных субъектов в области растениеводства. Были проверены 6 складов для хранения зерновых, 8 складов для хранения удобрений, 3 сельскохозяйственных рынка и 2 магазина. Проверки также проводились среди 8 экономических агентов, которые выращивают семена и заготавливают посадочный материал для сбыта на внутреннем и внешнем рынках.

Инспекторы НАБПП посетили 33 животноводческих и птицеводческих фермы, 3 предприятия по эксплуатации животных, 10 домашних хозяйств и 5 фармацевтических пунктов. Также проверялись 6 пунктов сбора молока, 4 скотобойни, 2 склада с холодильными камерами, 2 продовольственных рынка, 2 точки продажи живой рыбы, 4 мясные лавки, 4 пекарни, 3 мельницы, винодельня, цех по производству макаронных изделий, 2 кондитерских цеха.

Сотрудники НАБПП посетили с проверкой 143 продовольственных магазина, 1 специализированный магазин, 10 продовольственных киосков, 10 банкетных залов, 4 кафе, 2 бара, 1 столовую, 1 дом престарелых, 12 школьных и 21 дошкольных пищеблоков, 1 больничную столовую.

В общей сложности, после проверок, проведенных НАБПП в отчётный период, было выявлено 56 несоответствий, составлено 58 предписаний и 32 протокола о нарушениях. Общая сумма штрафов составила 41 850 леев.