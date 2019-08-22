НАБПП: ситуация с африканской чумой свиней вызывает нешуточные опасения

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Эпидемиологическая ситуация с АЧС в Молдове, несмотря на предпринимаемые меры, становится всё более тревожной. Ещё более сложной является ситуация в соседних странах, где за последние недели была зарегистрирована эпидемия заболевания. Официально сообщается о 37 очагах в Украине и 950 очагах и 1 845 случаях заболевания свиней в Румынии.

Ситуация с АЧС обсуждалась сегодня на встрече, организованной Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), сообщает moldpres.md.

Основным источником распространения АЧС являются заражённые продукты, завезённые из-за рубежа, и корма для свиней. Серьёзной проблемой являются кукурузные поля, через которые кабаны пересекают границу. Кукуруза может впоследствии быть использована в качестве корма, – пояснила исполняющая обязанности директора НАБПП Элла Малай.

В данном контексте руководство НАБПП предупредило животноводов не кормить скот травой и сеном, собранными в этом году, потому что они могут быть заражены АЧС. Продукты можно использовать только после хранения в течение как минимум 90 дней. Кроме того, животноводам не следует кормить свиней пищевыми отходами.

Помимо НАБПП, для борьбы с АЧС были задействованы еще несколько госучреждений. Так, ранее мы писали о том, что Пограничная полиция усилит меры по контролю и патрулированию границы для предотвращения вспышек АЧС.