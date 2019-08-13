НАБПП рассказало об итогах эпидемиологического расследования в ресторане, где случилось массовое отравление

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После того, как была получена информация о массовом отравлении в одном из заведений столицы, сотрудники Национального агентства безопасности пищевых продуктов (НАБПП) отправились на место, чтобы выявить источник интоксикации.

Ранее мы сообщали, что после празднования свадьбы в одном из ресторанов столицы, на котором присутствовало 74 приглашённых, в том числе 8 детей, у большинства гостей появились симптомы отравления и они обратились в медучреждения. По данным Муниципального центра общественного здоровья, на данный момент 38 человек госпитализированы, ещё 5 проходят амбулаторное лечение.

Получив уведомление о случае массового отравления, сотрудники НАБПП отправились на место, где было инициировано эпидемиологическое расследование. В результате этого было установлено, что приобретённые продукты питания сопровождались документами о происхождении и качестве, что свидетельствует о прослеживаемости этих продуктов. Персонал, обученный обращению с продуктами питания, имеет медицинские справки.

Эпидемиологическое расследование продолжается. После завершения лабораторных исследований и выяснения всех обстоятельств будет установлена ​​причина отравления. НАБПП представит дополнительную информацию по ходу расследования.