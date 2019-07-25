НАБПП проверит выставленные на продажу арбузы и дыни

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Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов будут проверять качество бахчевых культур, предназначенных для продажи. Специалисты будут следить за содержанием нитратов и остатков пестицидов.

В общей сложности, в 2019 году будет проведён анализ 271 образца овощей и фруктов, передаёт moldpres.md. К данному моменту было взято 32 образца.

При размещении на рынке подтверждение соответствия санитарным нормам сырья растительного происхождения осуществляется на основании проверок, осуществляемых аккредитованной лабораторией. А по просьбе экономического агента соответствие может быть дополнительно подтверждено сертификатом безопасности, – отметили в НАБПП.

Агентство рекомендует покупать фрукты и овощи в авторизованных или зарегистрированных властями местах. В то же время, специалисты предупреждают потребителей быть внимательными к покупкам и требовать у продавца документ, подтверждающий качество товара.