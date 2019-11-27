НАБПП проверит качество питьевой воды в учебных заведениях и общепитах

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов обнародовало сегодня Программу мониторинга и надзора за качеством питьевой воды в торговых учреждениях, учреждениях общественного питания, а также общеобразовательных учреждениях. Данная программа предусматривает выборку более 40 образцов из различных профильных организаций.

Специалисты НАБПП проверят качество питьевой воды на наличие кишечной палочки, энтерококков, фекальных стрептококков. Будут взяты 20 образцов питьевой воды из детских садов, а также 20 образцов питьевой воды из школ. Дополнительно инспекторы проанализируют образцы из пищеблоков общеобразовательных учреждений, пишет moldpres.md.

– С начала текущего года общее количество образцов воды, отобранных из пищеблоков общеобразовательных учреждений, составляет 1 474. Было установлено, что 256 образцов не соответствуют микробиологическим параметрам на кишечную палочку и фекальные стрептококки. Большинство несоответствующих проб было выявлено в пищеблоках дошкольных учреждений, – отметили представители НАБПП.

В учреждениях, где вода не соответствует микробиологическим показателям, разработаны предписания о проведении мер по обеззараживанию источников воды, с повторной выборкой образцов. До тех пор использование этой воды запрещено. С другой стороны, чтобы исправить ситуацию, специалисты агентства и местные органы власти провели работы по ремонту и дезинфекции водопроводов.