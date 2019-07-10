НАБПП проверило детские летние лагеря: какие нарушения выявлены

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В детских лагерях отдыха по всей стране прошли массовые проверки. В их ходе было выявлено несколько нарушений, а администраторам лагерей были выписаны рекомендации по их устранению.

В большинстве лагерей соблюдены минимальные условия, в частности, в том, что касается предоставления услуг общественного питания. Однако инспекторы НАБПП обнаружили следующие несоответствия:

использование в пищу не рекомендуемых и запрещённых для детей продуктов;

неправильный сбор и хранение проб питьевой воды и пищевых продуктов;

использование холодильного оборудования без контроля температуры;

несоблюдение условий хранения продуктов питания;

ненадлежащее хранение продуктов гигиены;

отсутствие записей температурного режима для холодильного оборудования.

Контроль проводился с 24 июня по 5 июля. Все замечания должны быть устранены в ближайшее время.