НАБПП проверило детские летние лагеря: какие нарушения выявлены

НАБПП проверило детские летние лагеря: какие нарушения выявлены

В детских лагерях отдыха по всей стране прошли массовые проверки. В их ходе было выявлено несколько нарушений, а администраторам лагерей были выписаны рекомендации по их устранению.

В большинстве лагерей соблюдены минимальные условия, в частности, в том, что касается предоставления услуг общественного питания. Однако инспекторы НАБПП обнаружили следующие несоответствия:

  • использование в пищу не рекомендуемых и запрещённых для детей продуктов;
  • неправильный сбор и хранение проб питьевой воды и пищевых продуктов;
  • использование холодильного оборудования без контроля температуры;
  • несоблюдение условий хранения продуктов питания;
  • ненадлежащее хранение продуктов гигиены;
  • отсутствие записей температурного режима для холодильного оборудования.

Контроль проводился с 24 июня по 5 июля. Все замечания должны быть устранены в ближайшее время.

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