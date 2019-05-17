НАБПП прокомментировало случай в Кантемире, где лжеинспекторы получили взятку у владельца магазина

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После резонансного случая в Кантемире, где мошенники, представившись инспекторами, потребовали взятку у владельца магазина, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) напомнило экономическим агентам, как отличить настоящего инспектора от мошенника.

В селе Плопь Кантемирского района в конце прошлой недели полиция арестовала двоих мужчин, которые пытались поживиться за счёт владельца магазина. Мужчины представились сотрудниками Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и нагрянули с импровизированной проверкой в местную торговую точку. По данным полиции, злоумышленники предъявили фальшивые удостоверения Агентства по защите прав потребителей (учреждение, которого по факту не существует) и потребовали показать сертификаты происхождения товара. Затем они пригрозили владельцу штрафом, но намекнули, что за определённую сумму не будут составлять протокол. В итоге лжеинспекторы забрали все деньги из кассы (1 600 леев) и поспешили скрыться. Однако вскоре их задержали по горячим следам.

В связи с этим НАБПП напоминает экономическим агентам о положениях Закона №131 от 08.06.2012 о государственном контроле предпринимательской деятельности и об общих требованиях для проведения проверки инспекторами НАБПП. Так, согласно действующему законодательству, инспектор имеет право начать контроль только при соблюдении в совокупности следующих условий:

предъявление удостоверения личности;

вручение экземпляра направления на контроль;

существование доказательств, свидетельствующих о наличии одного или нескольких оснований (в случае внезапного контроля);

истечение срока нотификации (в случае планового контроля);

регистрация направления на контроль в Государственном реестре контроля.

В связи с этим НАБПП призывает всех экономических агентов проявлять осторожность, особенно когда вымогаются определенные платежи. В случаях, если возникают сомнения в отношении лиц, которые представляются инспекторами, следует звонить в Национальную линию по борьбе с коррупцией по номеру 0 800 555 55.