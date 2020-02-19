НАБПП призывает принять меры для улучшения питания детей в садах и школах

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Питание в дошкольных и школьных учреждениях оставляет желать лучшего. Для решения этих проблем необходимы совместные усилия местных органов власти, администраций школ, экономических агентов, поставляющих продукты, НАБПП и т. д.

Об этом на сегодняшнем совещании заявил директор ведомства Владислав Котич. По его словам, среди наиболее частых нарушений, выявленных инспекторами в 2019 году, числятся нарушения поставки, транспортировки и хранения пищевых продуктов, продукция с истёкшим сроком годности, наличие запрещённых продуктов и т. д.

Так, в результате проверок сотрудниками НАБПП в прошлом году было изъято несколько партий несоответствующих продуктов питания (в основном – яйца, замороженная рыба и другие скоропортящиеся продукты). Было составлено 99 актов о нарушениях, а также применены санкции в размере 185 тысяч леев, пишет moldpres.md.

Выступавшие на совещании призвали всех участвующих в обеспечении питанием детей в школах и детских садах соблюдать нормы закона и делать всё возможное, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизнь детей. В то же время администрациям дошкольных и иных учебных заведений было рекомендовано сообщать в НАБПП о случаях обнаружения продуктов, недопустимых для кормления детей.