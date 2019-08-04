НАБПП подтвердило два новых случая африканской чумы свиней в Кагуле (ВИДЕО)

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Агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) подтвердило два новых случая африканской чумы свиней (АЧС) в Кагульском районе.

В этот раз вирус был обнаружен у домашних свиней в селе Крихана Веке и у нескольких животных в селе Бурлачены. Местные власти установили зону защиты и надзора и проводят проверки в населённых пунктах, где был обнаружен вирус, передаёт publika.md.

Стоит отметить, что в селе Крихана Веке специалисты уже уничтожили 18 заражённых вирусом животных. По данным НАБПП, на данный момент в стране зарегестрировано 5 вспышек АЧС, 4 из них в Кагульском районе, один – в Ниспоренском.