НАБПП: овощи, выращенные на берегу реки Бык, содержат нитраты и свинец

0

Несколько видов овощей, выращенных на берегу реки Бык, превышают допустимый предел содержания нитратов и свинца. Национальное агентство общественного здравоохранения взяло пробы в районе муниципия Кишинёв и села Цынцэрень и обнаружило, что речная вода не может быть использована для разведения рыбы, отдыха и ирригации.

В исследуемых пробах столовой свеклы уровень свинца превышен на 0,04 мг/кг, а содержание нитратов – на 502 мг/кг (в 0,5 раза). В пробах лука содержание нитратов превышено на 6 мг/кг, а уровень содержания свинца находится в допустимых пределах. В исследованных пробах капусты не было обнаружено избытка нитратов или свинца, передаёт ipn.md.

По результатам проведенных исследований на этом участке вода сильно загрязнена по санитарно-химическим показателям. Национальное агентство общественного здравоохранения отмечает, что физические лица используют на данном участке противоречащие национальному законодательству загрязнённую воду для ирригационных целей.

В то же время имеются свидетельства превышения значений содержания тяжёлых металлов в образцах ила и почвы из контрольных точек. Лимит содержания свинца превышен в 1,6 раза.