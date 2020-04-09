НАБПП открыло проверочный пункт на КПП “Атаки-Могилёв-Подольский”

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов решило открыть временный проверочный пункт на границе с Украиной. Соответствующее решение было принято после того, как украинские власти прекратили деятельность таможенных пунктов “Мамалыга-Крива” и “Табаки-Мирное”.

Так, начиная с 7 апреля, инспекторы НАБПП проверяют партии импортируемых товаров в пункте пропуска “Атаки-Могилёв-Подольский” на условиях, согласованных обеими сторонами, пишет unimedia.info.

Грузоперевозчики могут пересекать границу с 23:00 до 05:00 – данное ограничение действует только в направлении выезда из Украины (въезд в Республику Молдова). С 22 апреля движение будет осуществляться круглосуточно.

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