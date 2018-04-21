НАБПП оштрафовал магазины в Окнице на 20 тысяч леев за крупные нарушения

Штрафы были наложены на основании 8-и оформленных протоколов о правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, сотрудники провели рейд в 9-и продуктовых магазинах в населённых пунктах района Окница. В ходе проверки специалисты обнаружили мясную продукцию, которая не соответствует санитарным нормам, а на некоторых отсутствуют маркировки.

Согласно данным НАБПП проверку проводили на основании приказа “О незаконном сбыте отечественных и импортных мясных продуктов”. В соответствии с Кодексом о правонарушениях, администрация магазинов была оштрафована на 20 100 леев.