НАБПП оштрафовал агентов-нарушителей на 70 000 леев

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По результатам деятельности подразделений Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), за период с 25 января по 7 февраля было проведено 14 проверок хозяйственных субъектов в области растениеводства. Также были проверены 1 склад для хранения зерновых, 3 склада для хранения сухофруктов и 188 единиц транспорта.

Проверки проводились среди 7 экономических агентов, которые выращивают семена и заготавливают посадочный материал для сбыта на внутреннем и внешнем рынках. Инспекторы НАБПП посетили 11 животноводческих и птицеводческих ферм, 9 предприятий по эксплуатации животных, 20 домашних хозяйств, 2 фармацевтических пункта, 4 магазина и пункт для осеменения крупного рогатого скота.

Также проверялись 6 молочных фабрик, 4 скотобойни, 3 склада с холодильными камерами, рынок, точка продажи живой рыбы, мясная лавка, 3 пекарни, мельница, линия розлива воды, винодельня, 4 кондитерских цеха, цех по выращиванию грибов, 6 складов с продуктами питания.

Сотрудники НАБПП посетили с проверкой 103 продовольственных магазина, 11 специализированных магазинов, 12 продовольственных киосков, 10 кафе, 3 столовых, 11 школьных и 9 дошкольных пищеблоков.

В общей сложности, после проверок, проведенных НАБПП в отчётный период, было выявлено 85 несоответствий, составлено 77 предписаний и 62 протокола о нарушениях. Общая сумма штрафов составила 71 850 леев.