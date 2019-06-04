НАБПП объявило о важных изменениях в маркировке яиц

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В соответствии с положениями Закона об информировании потребителей относительно пищевых продуктов и Постановления правительства об утверждении Ветеринарно-санитарной нормы по реализации пищевых яиц Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (НАБПП) издало приказ, который предусматривает маркировку яиц в соответствии с вышеупомянутым законом, а именно:

– идентификационный номер подразделения по производству яиц

(пример: 3MD YY 001) где:

цифра 3 обозначает систему выращивания птицы;

MD – код страны;

YY – код района;

001 – код центра маркировки/упаковки яиц.

– дата минимального срока годности (дата снесения яйца заменяется датой минимального срока годности, например, DDM xx.00.19), где:

DDM – минимальный срок годности;

хх – число, 00 – месяц, 19 – год.

Учитывая, что рекомендуемая дата продажи конечному потребителю составляет 21 день с момента производства, на протяжении июня в торговой сети будут продаваться яйца с маркировкой старого образца, где на яйцах отмечена дата снесения.