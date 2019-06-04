НАБПП объявило о важных изменениях в маркировке яиц

В соответствии с положениями Закона об информировании потребителей относительно пищевых продуктов и Постановления правительства об утверждении Ветеринарно-санитарной нормы по реализации пищевых яиц Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (НАБПП) издало приказ, который предусматривает маркировку яиц в соответствии с вышеупомянутым законом, а именно:
– идентификационный номер подразделения по производству яиц
(пример: 3MD YY 001) где:
цифра 3 обозначает систему выращивания птицы;
MD – код страны;
YY – код района;
001 – код центра маркировки/упаковки яиц.
– дата минимального срока годности (дата снесения яйца заменяется датой минимального срока годности, например, DDM xx.00.19), где:
DDM – минимальный срок годности;
хх – число, 00 – месяц, 19 – год.
Учитывая, что рекомендуемая дата продажи конечному потребителю составляет 21 день с момента производства, на протяжении июня в торговой сети будут продаваться яйца с маркировкой старого образца, где на яйцах отмечена дата снесения.