НАБПП о напичканной нитратами клубнике: нельзя верить результатам коммерческих нитратомеров

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) выступило в связи с информацией, опубликованной недавно в социальных сетях, об избытке нитратов в отечественной клубнике конкретного производителя. В качестве доказательства автор опубликовал фотографии, на которых изображён нитратомер, показывающий завышенную норму нитратов в клубнике.

Относительно этого НАБПП сообщает, что определение содержания нитратов проводится только в аккредитованных лабораториях. Коммерческие цифровые устройства (нитратомеры) не прошли метрологическую проверку, поэтому результаты этих устройств не могут считаться достоверными, считают эксперты. Более того, максимальные пределы, которые могут отражаться на этих устройствах, не совпадают с пределами, установленными национальным законодательством.

Стоит отметить, что в этом году сотрудники НАБПП намерены отобрать 400 проб для исследования остатков пестицидов и 272 пробы для исследования содержания нитратов. В случае, если у потребителя имеются какие-либо заявления, жалобы или подозрения, связанные с качеством продукта, Агентство рекомендует звонить на номер «горячей линии» – 0800 800 33, на номер Viber – 067675544, писать на электронную почту по адресу – info@ansa.gov.md, или обращаться в “единое окно” по адресу – г. Кишинёв, ул. М. Когылничану, 63.