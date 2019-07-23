НАБПП не рекомендует покупать свинину в соседних странах: её не пропустят на таможне

НАБПП не рекомендует покупать свинину в соседних странах: её не пропустят на таможне

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов подтвердило информацию о вспышке чумы свиней в селе Манта Кагульского района. Также сообщается, что заболевание обнаружено и в соседних странах.

В данной связи НАБПП предупреждает о существовании определённых рисков и просит граждан не покупать и привозить свинину из соседних стран, поскольку продукция может быть конфискована и уничтожена, пишет tv8.md.

18 июля в территориальное подразделение НАБПП города Кагул поступила информация о новом случае африканской чумы свиней в селе Манта. 19 июля результаты лабораторных исследований подтвердили наличие вируса.

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