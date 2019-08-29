НАБПП: Мать погибшей от ветпрепарата девочки ранее уже выводила вшей этим средством у детей

НАБПП: Мать погибшей от ветпрепарата девочки ранее уже выводила вшей этим средством у детей

В связи со случаем отравления, который произошёл в селе Красноармейское Хынчештского района, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) сформировало рабочую группу для проведения расследования.

Согласно предварительной информации, несовершеннолетние использовали средство под названием Диацидол 60%, предназначенного для ветеринарного применения. По словам членов семьи, препарат был приобретён в ветеринарной аптеке год назад матерью одной из девочек для лечения коз от внешних паразитов. Было также установлено, что в 2018 году женщина наносила этот препарат своим дочерям для лечения педикулёза, сообщает пресс-служба НАБПП.

Ранее мы сообщали, что 27 августа девочки обнаружили остатки препарата и, разбавив предварительно, самостоятельно нанесли его на волосы для того, чтобы вывести вшей. В результате этого несовершеннолетние получили интоксикацию. Одна из пострадавших скончалась, а вторая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

НАБПП намерено провести несколько необъявленных проверок экономических агентов для того, чтобы установить, соблюдаются ли санитарно-ветеринарные требования при продаже Диацидола 60%.

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