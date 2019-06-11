НАБПП: Людям, принимающим лекарственные препараты ветеринарного предназначения, грозит отравление или даже смерть

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов опубликовал предупреждение для жителей страны, в котором говорится о том, что после принятия человеком лекарственных препаратов ветеринарного предназначения в личных терапевтических целях, может случится серьёзное отравление.

НАБПП предупреждает, что:

использование людьми ветеринарных лекарственных препаратов в терапевтических, профилактических или иных целях запрещено, так как они могут привести к серьезным последствиям;

использование ветеринарных препаратов в терапевтических целях ставит под угрозу вашу жизнь и жизнь близких, что может привести даже к летальному исходу.