НАБПП изымает из торговых сетей опасное детское питание

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов объявило об инициировании ряда следственных мер относительно сомнительной партии детского питания (пюре из тунца с овощами и картофелем для детей от четырёх месяцев), импортированной из Чешской Республики.

Так, инспекторы НАБПП провели незапланированную проверку на складе поставщика в Кишинёве, где обнаружили 480 банок с указанным продуктом, пишет oficial.md. Образцы были отправлены на анализ, который показал несоответствие нормам.

В итоге было принято решение остановить продажу и инициировать процедуру изъятия из торговой сети вышеупомянутой партии детского питания, сообщается в пресс-релизе НАБПП.