НАБПП изымает из торговых сетей опасное детское питание

НАБПП изымает из торговых сетей опасное детское питание

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов объявило об инициировании ряда следственных мер относительно сомнительной партии детского питания (пюре из тунца с овощами и картофелем для детей от четырёх месяцев), импортированной из Чешской Республики.

Так, инспекторы НАБПП провели незапланированную проверку на складе поставщика в Кишинёве, где обнаружили 480 банок с указанным продуктом, пишет oficial.md. Образцы были отправлены на анализ, который показал несоответствие нормам.

В итоге было принято решение остановить продажу и инициировать процедуру изъятия из торговой сети вышеупомянутой партии детского питания, сообщается в пресс-релизе НАБПП.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md